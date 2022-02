Amnesty: Urteil gegen in Ägypten inhaftierten CEU-Studenten annuliert

„Am Montag, 21.2. wird der Fall von Ahmed Samir, der an der Wiener @ceu studiert, neu verhandelt“, schrieb Amnesty in einem Tweet. Von Amnesty International Italia hieß es dazu auf Twitter, das Urteil sei am gestrigen Mittwoch aufgehoben worden.Der Anwalt Ahmed Ragheb bestätigte laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA in einer Erklärung, dass „die vierjährige Haftstrafe des Forschers Ahmed Samir Santawy aufgehoben wurde und er erneut vor Gericht gestellt wird“. Die erste Anhörung werde am Montag stattfinden.Der aus Ägypten stammende 30-Jährige war im Februar des Vorjahres in seiner Heimat festgenommen und wegen der Veröffentlichung „falscher Nachrichten“ etwa über die Menschenrechtssituation in ägyptischen Gefängnissen im Juni 2021 durch ein Sondergericht zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Er ist ägyptischer Staatsbürger und war für die Ferien nach Ägypten zu seiner Familie zurückgekehrt.Amnesty International hatte in einem globalen Appell die ägyptischen Behörden aufgefordert, den Studenten sofort und bedingungslos freizulassen. Auch die CEU hatte mit der Unterstützung des Außenministeriums und des österreichischen Botschafters in Kairo, Georg Stillfried, ein Gnadengesuch an den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi gerichtet. Dieser ist derzeit beim EU-Afrika-Gipfel in Brüssel. CEU-Rektorin Shalini Randeria sagte dem Ö1-„Mittagsjournal“ (Donnerstag) dazu, der belgische König Philippe habe Sisi um die Freilassung Santawys gebeten.

