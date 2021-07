Amnesty warnt vor Zunahme von Gewalt gegen Frauen in Türkei

„Die Türkei hat die Uhr für Frauenrechte um 10 Jahre zurückgestellt“, kritisierte die Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation, Agnès Callamard.Der Austritt sende eine „rücksichtslose und gefährliche Botschaft“, weil Täter ohne Strafe davonkommen könnten.Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte im März den Austritt der Türkei aus dem internationalen Abkommen zum Schutz von Frauen bekanntgegeben. Am morgigen Donnerstag wird dies nun wirksam.Die Istanbul-Konvention wurde 2011 vom Europarat ausgearbeitet. Sie soll einen europaweiten Rechtsrahmen schaffen, um Gewalt gegen Frauen zu verhüten und zu bekämpfen. Gewalt gegen Frauen ist in der Türkei, wie in anderen Ländern, ein weit verbreitetes Problem.Nach Angaben der Organisation „Wir werden Frauenmorde stoppen“ wurden dort allein im vergangenen Jahr mindestens 300 Frauen von Männern getötet.

apa