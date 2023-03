Amoklauf bei Zeugen Jehovas: Was man weiß und was man nicht weiß

Was wir wissen

Was wir nicht wissen

Bei Schüssen in einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas sind am Donnerstagabend mindestens 8 Menschen getötet und einige Personen verletzt worden (Hier lesen Sie mehr dazu). Am Donnerstag um kurz vor 21 Uhr fallen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg mehrere Schüsse. Um 21.04 Uhr gehen die ersten Notrufe ein, teilweise aus dem Gebäude. Einsatzkräfte der Polizei sind 4 Minuten später am Tatort, sehen einen Mann in den oberen Stock flüchten und hören einen Schuss. Wenig später finden sie dort den tödlich verletzten Täter.Nach Angaben der Polizei hat der Täter 7 Menschen getötet, darunter ein ungeborenes 28 Wochen altes Kind. Die Mutter überlebte schwer verletzt. Bei den Todesopfern handelt es sich um 4 Männer, 2 Frauen und das ungeborene Mädchen.Die Männer und Frauen seien zwischen 33 und 60 Jahre alt. DieTodesopfer hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Zudem sind8 Menschen verletzt worden, 4 von ihnen schwer. Der Täterrichtet nach dem Eintreffen der Polizei die Waffe auf sich undtötet sich selbst.Bei dem Täter Philipp F. handelt es sich um einen 35 Jahre alten Deutschen, der aus Bayern stammte. Der Banker war in der Vergangenheit Mitglied der Zeugen Jehovas, aus der Gemeinde aber vor eineinhalb Jahren ausgetreten. Der Mann war nicht mit den Opfern der Amoktat verwandt. Er war Sportschütze und durfte seit Dezember 2022 legal eine halbautomatische Pistole besitzen, die auch die Tatwaffe war.In seiner kurz nach Mitternacht durchsuchten Wohnung wurde eine große Menge Munition gefunden worden – 15 geladene Magazine mit jeweils 15 Patronen und 4 Schachteln Munition mit weiteren 200 Patronen.Der mutmaßliche Todesschütze ist den Behörden nach Informationenaus Sicherheitskreisen nicht als Extremist bekannt gewesen. Dasssein Name dennoch in den Datenbanken der Sicherheitsbehördenauftauchte, hat dem Vernehmen nach keinen kriminellen Hintergrund,sondern liegt an seiner Beantragung einer waffenrechtlichen Erlaubnis.Die Hamburger Polizei stuft die Schüsse während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas laut Informationen aus Sicherheitskreisen als Amoktat ein.Die detaillierte zeitliche Abfolge der Schüsse ist noch nicht ganz klar. Hinweise darauf geben Aussagen und Videos von Anwohnern. Einer Anwohnerin zufolge sollen 4 Mal mehrere Schüsse abgegeben worden sein. In dem Video eines Anwohners ist zudem zu sehen, dass eine schwarz gekleidete Person durch eine kaputte Scheibe mehrfach von außen in das Gebäude schießt und schließlich in das Haus einsteigt und darin weiterschießt.Warum der Täter geschossen hat, ist weiter völlig unklar. Allerdings deuten laut Ermittlern Hinweise darauf hin, dass er die Gemeinde nicht im Guten verlassen hatte.