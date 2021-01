Amoklauf mit 5 Toten erschüttert kroatische Stadt Sibenik

Er war beliebt, weil er sich immer wieder als Sponsor von Kultur- und Sportveranstaltungen betätigte, wie lokale Medien am Sonntag berichteten. Am Mittwoch hatte die letzte Verhandlung zur Insolvenz der Bäckereikette stattgefunden. Ein Gericht in Zadar entschied, wie mit der Konkursmasse zu verfahren sei. Der 57-Jährige fand sich anscheinend mit der Regelung nicht ab.Den Ermittlungen zufolge soll er die Insolvenzverwalterin und einen beteiligten Unternehmer zu einer letzten Aussprache in Sibenik überredet haben. Am vereinbarten Ort soll er sie mit einem Schnellfeuergewehr erschossen haben. Unter den Opfern war auch der Ehemann der Insolvenzverwalterin, der sie zu dem Treffen gefahren hatte.Bei dem zweiten Unternehmer handelte es sich um einen ehemaligen Geschäftspartner, den der 57-Jährige für die Verschuldung seiner Kette verantwortlich machte. Ihn erschoss er den Ermittlungen zufolge im Nachbarort Vodice, ehe er sich selbst tötete.

apa