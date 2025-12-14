<BR \/><BR \/>Auf den Aufnahmen von Überwachungskameras konnten die Beamten feststellen, dass die Ampel an der Kreuzung zwischen Italienallee, Horazstraße und Gerichtsplatz in Bozen von einem schwarzen Nissan umgefahren worden war. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249893_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zum Unfall war es gegen 2 Uhr nachts gekommen, andere Fahrzeuge waren nicht involviert. Und glücklicherweise hielt sich zu dem Zeitpunkt auch kein Fußgänger in der Nähe auf – die Folgen hätten weitaus schlimmer sein können. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249896_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Laut Stadtpolizei war der Unfalllenker unmittelbar nach dem Zusammenprall weitergefahren. Dabei soll an seinem Pkw ebenfalls erheblicher Schaden entstanden sein – Teile davon lagen beim Eintreffen der Behörden noch auf der Straße.