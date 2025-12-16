<h3>\r\n„Unermüdlicher Einsatz für das Gemeinwohl“ <\/h3>\r\n Der Jurist stand seit 2007 dem Amt für Schulfürsorge der Abteilung Bildungsförderung vor. Arbeitserfahrung in der Landesverwaltung sammelte Paulmichl bereits als persönlicher Referent von Landesrat Otto Saurer. „Mit tiefer Betroffenheit und großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Amtsdirektor Richard Paulmichl. Sein außergewöhnliches Engagement, seine Herzenswärme und sein unermüdlicher Einsatz für das Gemeinwohl haben unser Land und die Landesverwaltung geprägt“, sagt Landesrat Philipp Achammer.<BR \/><h3>\r\nFür seinen Humor und seine Menschlichkeit bekannt <\/h3>\r\n Richard Paulmichl sei nicht nur ein echtes Urgestein der Landesverwaltung gewesen, sondern stets auch für seinen feinen Humor, seine Menschlichkeit und seine Nähe zu den Menschen bekannt. „Sein Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke – im Landhaus, im Kreis seiner Kolleginnen und Kollegen und in den Herzen all jener, die das Glück hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und sein Wirken in Dankbarkeit in Erinnerung halten“, betont Achammer im Namen der Landesregierung und der Landesverwaltung. <BR \/><h3>\r\nHinterlässt große Lücke in „seinem“ Amt <\/h3>\r\nPaulmichl war als Direktor unter anderem für die Bereiche Schülertransport und Schülerheime zuständig. Wegbegleiter beschreiben Paulmichl als aufmerksamen Beobachter sowie offenen und direkten Menschen, der sich für seine Zuständigkeitsbereiche stets lösungsorientiert eingesetzt und stark gemacht hat. Richard Paulmichl hinterlässt in der Landesverwaltung, vor allem in „seinem“ Amt für Schulfürsorge, eine große Lücke. „Es ist für uns alle unbegreiflich, dass Richard Paulmichl nicht mehr an seine Wirkungsstätte zurückkehren wird. <BR \/><BR \/>Er war ein intelligenter und feinfühliger Mann, seine Geradlinigkeit und sein trockener Humor, mit dem er Dinge auf den Punkt brachte, werden uns sehr fehlen“, hebt die Direktorin der Abteilung Bildungsförderung, Rolanda Tschugguel, hervor. Seinen Angehörigen und allen, die mit Paulmichl einen guten Freund verloren haben, gelte das Beileid der gesamte Landesverwaltung.<BR \/><h3>\r\nElf Jahre lang Referent von LH-Stellvertreter<\/h3>\r\nRichard Paulmichl hatte an der Universität Florenz Rechtswissenschaften studiert. Anschließend war er für über drei Jahre Lehrkraft für Recht- und Volkswirtschaft an der Handelsoberschule Mals, parallel dazu absolvierte er das Anwaltspraktikum. Von 1995 bis 2006 war Paulmichl persönlicher Referent des Landeshauptmannstellvertreters und Landesrats für Gesundheit und Soziales, Otto Saurer. Seit Februar 2007 stand er dem Amt für Schulfürsorge vor.