Amtseinführung von Bischof Tomasi: Über 100 Südtiroler in Treviso

Am Sonntag, 6. Oktober, findet die Amtseinführung von Bischof Michele Tomasi in Treviso statt. Über 100 Südtiroler Gläubige werden mit Diözesanbischof Ivo Muser an den Feierlichkeiten teilnehmen und unter anderem mit den Bussen, die das diözesane Pilgerbüro organisiert hat, in den Veneto fahren.