An 3 Samstagen Impfungen im Twenty

Wo? Im Einkaufszentrum „Twenty", Galileistraße 20, Bozen, „Conferenze Room" (4. Etage).



Wann? Jeweils an den Samstagen 2., 9. und 16. Oktober von 10 bis 16 Uhr.



Die Impfnachfrage steigt, auch durch das Draghi-Dekret, das den Greenpass ab 15. Oktober für alle Beschäftigten vorsieht. Und die Erfahrung der letzten Wochen und Monate hat gezeigt, dass am meisten dort verimpft wird, wo viele Leute sind: Neben belebten Dorf- und Stadtzentren auch beispielsweise vor Einkaufszentren, schreibt der Sanitätsbetrieb in der Aussendung.Aus diesem Grund entstand das Angebot, im beliebten Einkaufszentrum „Twenty“ in der Bozner Galileistraße Impfungen anzubieten: „Bereits diesen Samstag, den 2. Oktober können sich alle Interessierten über 12 Jahren dort impfen lassen. Es folgen weitere Impfangebote die Woche darauf und die übernächste Woche – also an insgesamt 3 Samstagen hintereinander kann man sich ohne Vormerkung den nötigen Schutz holen“, so Patrick Franzoni, der stellvertretende Covid-Einsatzleiter.