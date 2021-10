An Allerheiligen kommt Regen und Schnee

Wer die Sonne und die angenehm herbstlichen Temperaturen liebt, sollte das strahlende Wetter in den letzten Oktobertagen noch so gut als möglich auskosten – bevor der November mit einigen Kapriolen Einzug hält.Nach einem durchwegs sonnigen Vormittag klingt der heutige Samstag mit einigen von Westen her kommenden, dichten Wolken aus. Auch der Sonntag wartet mit einer Mischung aus freundlichen und weniger freundlichen Abschnitten auf. Die Temperaturen gehen bereits leicht zurück.Zu einem regelrechten Wettereinbruch kommt es dann aktuellen Prognosen zufolge zu Allerheiligen. Der Tag verläuft trüb und es regnet verbreitet, am Nachmittag sind stellenweise sogar heftige Niederschläge zu erwarten. In den höheren Lagen können zudem einige Flocken fallen; die Schneefallgrenze sinkt im Norden und Osten auf rund 1400 Meter, in den restlichen Landesteilen auf 1600 Meter.Am Dienstag kommt es vorübergehend zu einer Wetterbesserung. Die Wolken lockern auf und die Sonne zeigt sich wieder vermehrt. Die heitere Stimmung ist allerdings nur von kurzer Dauer. Bereits am Mittwoch sind wieder Niederschläge zu erwarten. Schneefall ist diesmal sogar bis auf 1200 Meter möglich.Die Temperaturen sinken zur Wochenmitte hin ab, aus heutiger Sicht sind am Mittwoch nur mehr Höchstwerte von bis zu 9 Grad zu erwarten.

deb