An Covid-19 stirbt man in den Dörfern

Das Risiko, an Covid-19 zu sterben, ist derzeit in den Dörfern um ein Vielfaches höher als in den Städten. Die meisten Covid-19-Toten gemessen an den Gemeindebürgern hat Montan im Unterland zu betrauern; und zwar 2,9 Tote je 1000 Einwohner. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.