Für Paolo Sartori führt der Weg aus der operativen Polizeiarbeit nun an die Spitze der staatlichen Finanzkontrolle. Der 63-Jährige, der in Südtirol als langjähriger und markanter Quästor bestens bekannt ist, verlässt die Leitung der Quästur in der lombardischen Provinzhauptstadt Brescia. Auf Vorschlag von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ihn der Ministerrat am Mittwoch offiziell zum Rat am Rechnungshof in Rom ernannt.<BR \/><BR \/>Für den gebürtigen Mantuaner markiert die Berufung eine Zäsur in einer mehr als drei Jahrzehnte umspannenden Laufbahn. Nach dem Abschluss seines Jurastudiums trat Sartori im Jahr 1990 in den Polizeidienst ein und stieg bis in den Rang eines „Dirigente generale di Pubblica sicurezza“ auf. Stationen als Quästor führten ihn zunächst nach Mantua und Vicenza, ehe er im November 2023 die Leitung der Polizeibehörde in Bozen übernahm.<BR \/><BR \/>Während seiner Amtszeit in Südtirol bis Mai 2025 prägte Sartori das öffentliche Sicherheitsbild durch zahlreiche Ausweisungsverfügungen, Aufenthaltsverbote und eine Null-Toleranz-Politik. Im Juni 2025 wechselte er schließlich auf den Chefposten der Quästur in Brescia.<BR \/><BR \/>Nach knapp anderthalb Jahren in der Lombardei tauscht Sartori die Uniform und den Einsatzalltag nun gegen die Robe des Rechnungshofs in der Hauptstadt.