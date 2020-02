An den Sandwirt erinnert

Höhepunkt war der Gedenkgottesdienst im Andreas-Hofer-Park beim Denkmal, dem Schützen-Landeskurat P. Christoph Waldner OT vorstand.Die Gedenkrede hielt Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer: „Es braucht euren Einsatz, nicht nur am Gedenktag eines Freiheitskämpfers, sondern im Alltag, in euren Dörfern und Gemeinden“, sagte die Vertreterin der Südtiroler Landesregierung zu den Schützen und Marketenderinnen.„Nicht jedem Sieg muss ein Kampf vorausgehen; Sieg ist ein gesundes Heimatbewusstsein, Sieg ist eine starke Identität. Einen Sieg erreicht auch jener, der in das zwischenmenschlich Verbindende investiert.“Organisiert hatte die Feier der Schützenbezirk Brixen.

