Laut aktuellem Stand sollte die Unterführung am 13. Juli 2027 wieder öffnen. „Nach den bisherigen Erfahrungen mit RFI gehe ich allerdings davon aus, dass sich die Öffnung verzögern wird“, erklärte Bürgermeister Claudio Corrarati gestern. Um den Verkehrsfluss bis zur Öffnung der Unterführung zu verbessern, hat der Stadtrat gestern vier neue Maßnahmen beschlossen, die schnellstmöglich umgesetzt werden sollen.<BR \/><BR \/>Ingenieur Ivan Moroder, Direktor im Amt für Mobilität der Gemeinde Bozen, präsentierte die vier neuen Maßnahmen auf der Pressekonferenz nach der Stadtratssitzung. Die erste betrifft den Übergang am Kreisverkehr in der Claudia-Augusta-Straße, der entfernt wird (siehe Grafik).<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381545_image" \/><\/div>\r\nGleichzeitig wird die aktuelle Vorzugsspur für Busse zwischen der Claudia-Augusta-Straße und der Rombrücke in einen Radweg umgewandelt. „Dadurch müssen Radfahrer, die aus dem nördlichen Bereich der Claudia-Augusta-Straße oder dem St.-Gertraud-Weg kommen, die Straße nicht mehr zweimal überqueren“, unterstrich Moroder.<BR \/><BR \/>Nicht entfernt, aber verschoben wird der zweite Übergang in der Romstraße gegenüber der Tankstelle. „Der Übergang ist 23 Meter lang. Künftig wird er etwas kürzer sein, wodurch sowohl Radfahrer als auch Autolenker weniger lange warten müssen“, betonte Moroder. Zur Verkehrsregelung wird auch am neuen Übergang eine Ampelanlage installiert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381548_image" \/><\/div>\r\nEbenfalls eine neue Position erhält der Übergang für Radfahrer und Fußgänger in der Trientstraße, der um zehn Meter in Richtung Virgl verschoben wird. An der Ampelregelung für Radfahrer, die von mehreren „Dolomiten“-Lesern kritisiert worden war, will die Gemeinde vorerst dagegen festhalten.<BR \/><BR \/><h3>\r\nNeuer permanenter Arbeitstisch wird eingerichtet<\/h3>Eine veränderte Verkehrsführung soll es in Kürze auch auf der Rombrücke selbst geben. Der Stadtrat hat beschlossen, die Busspur vollständig zu entfernen. Künftig stehen den Verkehrsteilnehmern eine Fahrspur in nördlicher und zwei Fahrspuren in südlicher Richtung zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Es gebe noch eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrsführung, die derzeit allerdings noch geprüft werde, so Moroder. Es bestehe die Möglichkeit, zwei Fahrspuren statt einer für den Autoverkehr in Richtung Kreisverkehr an der Rombrücke zu schaffen. Damit könne man die Leistungsfähigkeit des Rondells erhöhen. Auf der für die Erweiterung benötigten Fläche befinden sich derzeit private Parkplätze, die zur Maserati-Niederlassung gehören „Wir werden mit dem Eigentümer in Kontakt treten“, kündigte Corrarati an.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381551_image" \/><\/div>\r\n„Mit den neuen Maßnahmen wollen wir vor allem die Sicherheit der vielen Radfahrer erhöhen, die täglich zur Arbeit oder zur Schule unterwegs sind“, betonte Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser. Sie erinnerte daran, dass ein permanenter Arbeitstisch eingerichtet worden sei. „Er wird die Verkehrssituation an der Rombrücke fortlaufend beobachten“, so Ramoser.