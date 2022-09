An Gerichtsämtern sind 25 Stellen ausgeschrieben

15 Stellen sind für die Gerichtsämter im Trentino bestimmt und 10 Stellen für die Gerichtsämter in Bozen. Die sich bewerbenden Personen, die an einer Stelle in Südtirol interessiert sind, müssen zur Teilnahme am Wettbewerb die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache (Stufe B1) besitzen. Von den in einem Ministerialdekret vorgesehenen 53 Stellen für Bedienstete für Rechtspflege in Südtirol sind 21 Stellen unbesetzt, im Trentino sind es von 61 Stellen 26.Informationen gibt es in den Ämtern der Region von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr unter 0461/20 13 32 oder [email protected]