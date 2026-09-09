Der Notruf erreichte um 23.30 Uhr die Zentrale. Dei Bergsteiger hatten den Rückweg über die Kasnapoff - Route angetreten und befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Felsband unterhalb des Gipfels. Sie waren stark unterkühlt, hatten aber keine Verletzungen erlitten. <BR \/><BR \/>Die Rettungszentrale schickte daraufhin einen Hubschrauber zum Einsatzort. Zwei Bergretter wurden mittels Seilwinde auf das Felsband abgelassen.<BR \/><BR \/> Die beiden Kletterer wurden einzeln mit einer Seilwinde geborgen und ins Tal geflogen. Am Landeplatz wurden sie bereits von den Einsatzkräften der Bergrettungsstation Alta Val di Fassa erwartet. Anschließend wurden die Bergsteiger sicher nach Canazei gebracht.