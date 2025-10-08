Das Labor für Wasseranalysen und Chromatographie erhielt den Preis für die besten Analyse-Ergebnisse in den Jahren 2024 und 2025 in der Kategorie Cerealien und Futtermittel. <BR \/><BR \/>„Das bestätigt die hervorragende Qualität der Analysetätigkeit, die die Mitarbeiter des Labors ausführen“, freut sich Landesrat Peter Brunner.<BR \/><BR \/>Der Direktor der Landesagentur, Flavio Ruffini, ergänzt: „Um diese Auszeichnung zu erhalten, muss ein Labor bei der Auswertung der Ergebnisse bei sogenannten Ringversuchen über zwei Jahre am besten abschneiden – im Bereich des Nachweises von Pestizidrückständen in Cerealien und Futtermitteln war das bei uns der Fall.“