Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet Südtirol eine positive Tendenz bei den Erstvisiten: Hier gab es einen Zuwachs von 1,6 Prozentpunkten bei den termingerecht durchgeführten Untersuchungen. Einen deutlichen Dämpfer gibt es hingegen bei den diagnostischen Leistungen (wie Röntgen, MRT oder Ultraschall). In diesem Bereich verschlechterte sich die Quote der fristgerechten Termine im Vergleich zu 2025 um 5,7 Prozentpunkte.<BR \/><BR \/>Das Trentino schneidet im regionalen Vergleich wiederum besser ab und verzeichnet in beiden Kategorien spürbare Verbesserungen: plus 3,8 Prozentpunkte bei den Erstvisiten und ein starkes Plus von 6,7 Prozentpunkten in der Diagnostik.<h3>\r\nJeder Zwanzigste verzichtet auf den Termin<\/h3>Die Zahl der Menschen, die trotz gesundheitlicher Notwendigkeit komplett auf eine medizinische Leistung verzichten, liegt in der gesamten Region Trentino-Südtirol bei über 5 Prozent.<BR \/><BR \/>• Südtirol: 5,3 Prozent der Bevölkerung verzichteten 2025 auf mindestens eine notwendige Visite.<BR \/><BR \/>• Trentino: Hier liegt die Quote bei 5,4 Prozent.<BR \/><BR \/>Ein schwacher Trost: Beide Autonomen Provinzen liegen damit immer noch deutlich unter dem italienweiten Durchschnitt, der bei besorgniserregenden 9,6 Prozent liegt.<h3>\r\nVergabe von Prioritätsklassen hinkt hinterher<\/h3>Die Gimbe-Analyse beleuchtet auch die Vergabe der sogenannten Prioritätsklasse „P“ (programmierbare Visiten, die innerhalb von 120 Tagen garantiert werden müssen). In Südtirol wird diese Priorität bei 28 Prozent der Erstvisiten zugewiesen. Damit liegt das Land spürbar unter dem gesamtstaatlichen Schnitt von 34,9 Prozent. Im Trentino wird diese Klasse deutlich häufiger genutzt und betrifft 43,3 Prozent der Fälle.<BR \/><BR \/>Die Daten von Jänner bis September 2026 unterstreichen laut der Stiftung die anhaltend großen territorialen Unterschiede innerhalb der Region – sowohl bei der Einhaltung von Fristen als auch bei der Einstufung von Patienten.