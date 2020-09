Andenken aus Sardinien: 1000 Euro für 2 Kilo Sand

Der französische Reisende muss nach Behördenangaben vom Donnerstag 1000 Euro zahlen, nachdem bei einer Kontrolle am Flughafen Elmas 2 Plastikflaschen mit insgesamt 2 Kilo Sand in seinem Gepäck gefunden worden waren.Das Mitnehmen von Sand von den Stränden der italienischen Mittelmeerinsel schade der Umwelt sowie der Küstenpflege zur Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus auf Sardinien, hieß es in einer Erklärung. Urlaubern sei dies deshalb bereits seit mehreren Jahren verboten.

apa/afp