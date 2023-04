Andrea Papi (26) von Bär angegriffen? „Diese Tragödie trifft uns alle“

Der Bürgermeister: „Ich versuche, die Familie so gut es geht zu unterstützen“

Schon am Abend Gerüchte über Bärenattacke: „Habe überall Lichter gesehen“

Die Leiche des 26-Jährigen soll viele Verletzungen aufweisen. Laut den Ermittlern könnte der Mann von einem großen Raubtier angegriffen worden sein.Papi war äußerst sportlich. Über gesundheitliche Probleme ist nichts bekannt. „Andrea Papi hatte gerade sein Sportstudium beendet“, sagt der Bürgermeister von Caldes, Antonio Maini. „Mehr muss man dazu nicht sagen.“Suchhunde fanden Papis geschundenen Leichnam in der Nacht um 3 Uhr neben dem Wanderweg, der zur Grum-Alm im Gemeindegebiet von Caldes führt. „Ob es ein Bär war, wissen wir erst nach der Autopsie mit Sicherheit“, sagt der Bürgermeister.Diese Befürchtung liegt jedenfalls nahe: Erst vor wenigen Wochen war der Bruder des Bürgermeisters von Rabbi nahe der Stelle von einem Bären attackiert worden (STOL hat berichtet). Die Staatsanwaltschaft Trient leitet die Ermittlungen. Die Spurensicherung ist derzeit noch vor Ort.Bürgermeister Antonio Maini sagt am Donnerstagvormittag zu STOL: „Ich versuche, der Familie beizustehen. Wir sind eine kleine Gemeinschaft. Diese Tragödie macht uns alle sprachlos.“Er hofft, dass die Ermittlungen schnell ein Ergebnis bringen. „Ich persönlich war die ganze Zeit dabei. Eine riesige Gruppe an Helfern hat gestern Abend nach Andrea Papi gesucht, leider mit traurigem Ausgang.“ Allen Helfern gebühre Dank.Der 26-Jährige war am Mittwochnachmittag zu seiner üblichen Lauftrainingseinheit von seiner Wohnung in Caldes gestartet. Als er am Abend noch nicht zurückgekehrt war, schlug seine Partnerin Alarm. STOL hat berichtet. Ein Augenzeuge sagt zu STOL: „Ich bin gestern Abend zufällig in der Gegend vorbeigekommen und habe oberhalb von Cavizzana, auf etwa 1500 Metern Höhe, Freiwillige Feuerwehren, Bergrettung und Hundestaffeln gesehen. Bereits da wurde hier darüber gemunkelt, ob es möglicherweise ein Bär gewesen ist.“Läufer und Spaziergänger mit Hunden gelten unter Fachleuten als besonders gefährdet von Bärenangriffen. Schnelle Bewegungen könnten Wildtiere triggern.Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti hat am Donnerstagmorgen in der Val die Sole Gemeindevertreter getroffen.