Andrea Papi wird am Mittwoch beerdigt: Öffentliche Trauerfeiern im Val di Sole

Problembär dürfte in Kürze identifiziert werden

Vor knapp einer Woche kam Andrea Papi von einer Joggingrunde in den Wäldern nahe seines Heimatortes Caldes im Trentino nicht mehr wieder. Nur wenige Tage später wurde aus den schrecklichen Befürchtungen traurige Gewissheit: Der 26-Jährige war von einem Bären angegriffen und tödlich verletzt worden.Am morgigen Mittwoch wird Andrea Papi zu Grabe getragen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, findet der Trauergottesdienst um 15 Uhr in der Pfarrkirche von Caldes statt. Den ganzen Tag über wird es in allen Gemeinden des Val di Sole öffentliche Trauerfeiern geben.Zu diesem Anlass haben die Betreiber der Website ruralpini.it, die dem Wiederansiedlungsprojekt „Life Ursus“ schon immer kritisch gegenüberstanden, „als symbolischen Akt der Solidarität und Verbundenheit einen Aufruf in den sozialen Netzwerken gestartet, am Abend des Beerdigungstages eine Kerze an den Fenstern der Häuser anzuzünden“.Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti bestätigte am Dienstagmorgen in Radio 2, dass die Ergebnisse der DNA-Untersuchung der organischen Spuren, die der Bär am Ort des Angriffs hinterlassen hat, in Kürze erwartet würden. Sobald das Tier identifiziert sei, könne es erlegt werden.Auch Extrembergsteiger Reinhold Messner hat sich zu dem Thema geäußert. „Die Koexistenz mit Wölfen und Bären in einem kleinen, dicht besiedelten Gebiet wie dem unseren ist nicht mehr tragbar“, sagte er im Interview.