Andrea Pizzini, der in Meran lebt und ein gebürtiger Salurner ist, ist dem breiten Südtiroler Publikum bisher vor allem durch seine ergreifende weil ungefilterte Filmdoku „Wellenbrecher“ während der Corona-Pandemie ein Begriff.<BR \/><BR \/>Was war der Antrieb, diese Kamera zu entwickeln? „Mit dieser Kamera entstehen nur Unikate. Man kann dieses Bild mit weltweit höchster Auflösung nicht bearbeiten, wie es derzeit allerorten passiert und man nicht mehr, wie das Original eines Fotos war. Und man kann es nicht vervielfältigen“, so Pizzini.<BR \/><BR \/>Die Idee dazu sei alt. „Ich war in den 2000er-Jahren im Urwald unterwegs. Ich habe Dias gemacht. Das Licht des Moments fand ich immer schon faszinierend und ich dachte mir immer: Schade, dass das Dia so klein ist. Damals wurde die Idee geboren, dieses Dia-Gefühl in Groß haben zu wollen“, so Pizzinis Erklärung. 2011 habe er dann mit seinem Freund Christian Martinelli eine erste Kamera entwickelt. „Weil mein Freund gestorben ist, habe ich alles beiseitegelegt und schließlich war die Technik überholt, die nötigen chemischen Mittel nicht mehr vorhanden“, erzählt der Kamera-Tüftler.<BR \/><BR \/>Unter Mithilfe seines Assistenten Davide Perbellini habe er dann in den letzten 14 Monaten die „CubusKamera“ entwickelt. Die Kamera befindet sich in einem zwei mal zwei mal zwei Meter großen faltbaren Zelt-Kubus. „Ein mobiles Zelt, das wir durch die Welt mitnehmen können und wir sitzen drinnen“, sagt Pizzini. Das Foto wird dann in einem „Entwicklungstubus“ hinter dem Zelt entwickelt. „Ein bisschen wie eine Polaroid-Kamera, aber nichts für Schnappschüsse“, sagt er. Ihm gehe es um „Ehrlichkeit, in einer Welt, in der wir Leute Bilder posten sehen, die nicht echt sind und in einer Zeit, in der man zwischen echt und KI nicht mehr unterscheiden kann“, sagt Andrea Pizzini. <BR \/><BR \/>Eine französische Produktionsfirma dreht Ende Mai eine Doku über ein Shooting . „Sie wird international für Aufsehen sorgen“, meint Pizzini. Das Interesse sei da, „ich habe schon Verträge unterschrieben“, sagt Andrea Pizzini.