„Ich hoffe, alles im Vorverfahren klären zu können und keinen richtigen Prozess mit all seinen Instanzen durchmachen zu müssen“, sagte Sempio. <BR \/><BR \/>Er wird verdächtigt 2007 in Garlasco Chiara Poggi, Schwester seines Jugendfreundes Marco, ermordet zu haben. „Der Gedanke, dass ich ins Gefängnis kommen könnte, ist da. Aber ehrlich gesagt versuche ich, nicht darüber nachzudenken.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369749_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besonders die erneut untersuchten Spuren am Tatort beschäftigen ihn. Zu einem Schuhabdruck, über den seit Jahren gerätselt wird, sagte er: „Ich habe immer Schuhgröße 44 getragen. Eine 42 passt mir einfach nicht.“ Sempio schilderte, wie stark der mediale Druck sein Leben verändert habe. <BR \/><BR \/>„Die Berichterstattung zum Fall ist ständig da. Man schaltet den Fernseher ein und es geht nur um Garlasco, in den sozialen Netzwerken genauso. Vor unserem Haus stehen den ganzen Tag Journalisten“, sagte er. Sein Alltag sei dadurch weitgehend zum Erliegen gekommen. Seinen Job in einem Telekommunikationsgeschäft habe er verloren. „Heute lebe ich nicht mehr. Ich bin entweder in meinem Zimmer, bei meinem Anwalt oder unterwegs, um Gutachter zu treffen. Ich habe Angst - aber wer hätte in dieser Situation keine Angst?“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369752_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf die Frage, ob die rechtskräftigte Verurteilung von Chiara Poggis Freund Alberto Stasi möglicherweise ein Justizirrtum gewesen sein könnte, antwortete Sempio eindeutig: „Meiner Meinung nach nicht. Die Verurteilung ist richtig.“ Einige Argumente der These, Stasi sei unschuldig, überzeugten ihn nicht. Die alternative Darstellung erscheine ihm teilweise weniger schlüssig als die Erklärungen, die seinerzeit vorgebracht worden seien.<BR \/><BR \/>Auch mit Blick auf seine Zukunft zeigte sich Sempio pessimistisch. „Ich halte es für schwierig, sich wieder ein Leben aufzubauen“, sagte er. Besonders fürchte er das dauerhafte Stigma. „Den Makel des Mörders, der davongekommen ist, wirst du nicht los.“ Er frage sich deshalb auch, wie sich die Situation auf Freundschaften und sein gesellschaftliches Leben auswirken werde. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369755_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Willst du mit dieser Person verbunden sein, wenn du weißt, dass man vielleicht noch lange auf der Straße mit dem Finger auf sie zeigen wird?“ Über eine mögliche Zukunft wolle er derzeit möglichst nicht nachdenken. „Im Moment ist das noch zu weit weg.“