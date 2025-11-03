Der Regierungskommissär Vito Cusumano, hat den höheren Polizeidirigenten der Staatspolizei, Andrea Straffelini, der heute sein Amt als Leiter der Verkehrspolizei für Trentino-Südtirol und Belluno angetreten hat, im Herzogspalast empfangen.<BR \/><BR \/><BR \/>Geboren in Bozen, trat Straffelini 1993 in den Polizeidienst ein und absolvierte seine Ausbildung im Verkehrspolizei-Ausbildungszentrum in Cesena. Im Jänner 1995 wurde er zum Polizeipräsidium Padua versetzt, wo er in der Streifen-Einheit und im Hauptamt für Prävention und öffentliche Rettung tätig war und dieses bis 2005 leitete. Anschließend wurde er der Interregionalen Direktion der Staatspolizei für die Region Triveneto zugeteilt. <h3>\r\nVerkehrssicherheit gemeinsam verbessern<\/h3>Von 2008 bis 2014 war er stellvertretender Kommandant der Streifen-Einheit und von 2015 bis 2017 Kommandeur der 6. Streifen-Einheit in Genua. Nach seiner Versetzung nach Padua, wo er als Direktor der Abteilung für Verwaltungs- und Sicherheitspolizei tätig war, wurde er zum Stabschef des Polizeipräsidenten ernannt.<BR \/><BR \/>Während des Treffens wurden die wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit in dieser Provinz erörtert. Am Ende des Besuches wünschte Präfekt Straffelini alles Gute für eine erfolgreiche Arbeit in Südtirol.