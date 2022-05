Andrea Wisthaler über ihre Nahtoderfahrung am Eiger Andrea Wisthaler über ihre Nahtoderfahrung am Eiger

Andrea Wisthaler aus St. Lorenzen trat bereits mit 8 Jahren in den Alpenverein ein, heute ist sie Jugendführerin und Tourenleiterin der AVS-Sektion Bruneck und Mitglied der Hochtourengruppe Pustertal. Ihr prägendstes Bergerlebnis hatte sie zusammen mit 5 Bergkameraden in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2019 im Zuge eines plötzlichen Wetterumsturzes am Eiger. Die Berggruppe musste notbiwakieren, die Beteiligten kamen gerade noch einmal mit dem Leben davon.