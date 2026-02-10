Wo kann gespart werden, oder – netter gesagt – wo kann die Landesverwaltung effizienter, bürgerfreundlicher, unbürokratischer werden? Dazu war Andrea Zeppa 2022 mit einer tiefgreifenden Überprüfung beauftragt worden. 2023 kamen die Pläne auf den Tisch, 2025 erneut. Immerhin war Zeppas Sonderbeauftragung für die „strategische Umsetzung der Haushaltsprüfung“ 2024 bis Dezember 2026 verlängert worden.<h3>\r\nZeppa entscheidet Wettbewerb für sich<\/h3>Still und leise hat die Landesregierung am Freitag jedoch Zeppas Sonderauftrag widerrufen. Grund: Zeppa hat einen Wettbewerb für sich entschieden und wurde mit 1. Februar zum neuen Direktor des Landesamtes für Museen ernannt.<BR \/><BR \/>Einen Nachfolger für Zeppa bei der Umsetzung der Haushaltsprüfung wird es nicht geben. „Viele Umsetzungsmaßnahmen sind sowohl auf administrativer als auch auf politischer Ebene bereits ausgearbeitet. Diese liegen auf und werden angegangen“, sagt Landeshauptmann Kompatscher.<h3>\r\nDie meisten Verwaltungsbeamten im Sanitätsbetrieb<\/h3>Bleibt die Frage, welche heiligen Kühe die Landesregierung tatsächlich schlachtet. Zeppa hatte u. a. angemerkt, dass Südtirols Sanitätsbetrieb im Verhältnis zur Bevölkerung die höchste Zahl an Verwaltungsbeamten in Italien hat. 700 Mitarbeiter seien beim Land allein mit der Abwicklung von Verfahren beschäftigt. Vorschläge wie die Streichung des Pendler-Gelds, die Erhöhung der Stundenbeauftragung für Lehrer und die Auflösung von Zwergschulen wurden bereits von der Politik versenkt.