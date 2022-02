Andreas Hofer als Vorbild, aber auch als streitbare Figur

Haymo Laner

Miriam Schwarzer

Stanislaus Schwarzenauer

Helmut Oberhauser

Herbert Winnischhofer

Albin Pürgstaller

Christian Sala

Erich Pichler

Günther Kastlunger

Alois Gruber

Kuno Ebner

„Wir Menschen tun vieles gedankenlos, Wir suchen das Heil immer wieder woanders. Dabei haben wir alles schon, was es braucht: Ein herrliches Land mit tollen Menschen, eine spannende Geschichte und Kultur, alle Voraussetzungen für eine große Zukunft, und einen Gott, der uns all das geschenkt hat“, betonte der Ordensmann in seiner Predigt.„Mich stört es nicht wenig, dass, und ich darf hier eine Lanze brechen, namhafte Zeitgenossen immer wieder zum Andreas-Hofer-Todestag seine vermeintlichen menschlichen Schwächen hervorkramen“, sagte Gedenkredner Thaler.„Zum einen, weil sie im gleichen Atemzug immer wieder sagen, dass man eh nichts Genaues weiß und zum anderen auch im 21. Jahrhundert zumindest ein wenig das ‚Mortuis nihil nisi bonum – Von den Toten sage nichts als Gutes‘ gelten sollte. Ein Totenaphorismus der im Grunde darauf hinweist, dass es sozial unangemessen ist, schlecht über Tote zu sprechen, da sie sich nicht rechtfertigen können. Möchten wir oder noch besser, möchten diese Leute, dass ihr Gedenktag einst mit ihren Schwächen eingeläutet wird? Wohl eher nicht.“„Version des Vorbildes lieber“Und er fuhr fort: „Man sollte und darf im 21. Jahrhundert kritisch sein. Nur sollten Ton, Art und Zeitpunkt angepasst sein. Vielleicht gilt es deshalb zu unterscheiden: zwischen dem Menschen Andreas Hofer, den es in Fleisch und Blut gegeben hat, und jener historischen Figur, die daraus entstanden ist, die den Tirolern, die es wollen, heute noch Vorbild ist, und jenen, die das möchten, Möglichkeit zu Reibung gibt. Mir ist die Version des Vorbildes lieber, und ich ‚dichte‘ dieser Figur, wenn man so will, gerne viele positive Eigenschaften an: Konsequenz, Mut, Ehrlichkeit, Ehrgeiz.“Nach Thalers Rede wurden mehrere Persönlichkeiten ausgezeichnet: Für ihre Verdienste um das Schützenwesen erhielten gestern in Meran 10 Schützen und eine Marketenderin Verdienstmedaillen des Schützenbundes in Gold, Silber und Bronze: Die goldene Verdienstmedaille trägt nunaus Mühlen stolz an seiner Tracht. Über Silber freuten sich(Eppan),(Fritzens in Nordtirol),(Lüsen),(Auer) und(Auer).Und über eine bronzene Verdienstmedaille freuen sich(Fodom/Buchenstein in der Provinz Belluno),(Lüsen),(Untermais),(Lana) und(Eppan). Mit dem Heldengedenken endete die Feier, die Schützen-Landeskommandant Renato des Dorides leitete. Geschätzte 500 Schützen und Marketenderinnen sollen zugegen gewesen sein.Die traditionelle Gedenkfeier am Ort von Andreas Hofers Exekution in Mantua fand bereits am Samstag statt. STOL war mit einem Kamerateam vor Ort und hat die besten Eindrücke festgehalten.

fm