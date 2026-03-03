Am 22. Februar beging die Schützenkompanie Eggen unter der Leitung von Hauptmann Lukas Pfeifer das traditionelle Andreas-Hofer-Gedenken. Die diesjährige Feier zeichnete sich durch eine tiefgründige Gedenkrede aus, die den Bogen vom historischen Familienschicksal der Hofers bis hin zur modernen Ära der Künstlichen Intelligenz spannte.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Der Gedenktag begann mit einer heiligen Messe in der Eggner Pfarrkirche, die von einer Bläsergruppe feierlich umrahmt wurde. Im Anschluss versammelte sich die Dorfgemeinschaft am Kriegerdenkmal zur Heldengedenkfeier. Hauptmann Lukas Pfeifer konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter den Bürgermeister von Deutschnofen, Bernhard Daum, den Eggner Fraktionsvorsteher Alfred Gummerer sowie Gemeinderat Stefan Ochsenreiter. Auch Vertreter der örtlichen Vereine, wie Jonas Major (Obmann Stv. Musikkapelle Eggen) und Christian Gargitter (i.V. Bauernjugend), nahmen an der Zeremonie teil.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Gedenkrede: Erbe und Herausforderung<BR \/><BR \/>Als Gedenkredner sprach Lorenz Puff, Oberleutnant der Schützenkompanie Gries und ehemaliger Bezirksmajor. Puff beleuchtete in seiner Ansprache die oft übersehenen menschlichen Opfer der Familie Hofer. Er erinnerte daran, dass alle sechs Töchter Andreas Hofers noch vor ihrer Mutter Anna Ladurner verstarben ein Familienschicksal, das die menschliche Tiefe hinter dem Heldenmythos verdeutlicht.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Besonders eindringlich warnte Puff vor den Gefahren einer zunehmend technisierten Welt. Im Jahr 2026, geprägt von der digitalen Revolution und Algorithmen, sei das Ehrenamt die wichtigste Waffe gegen die schleichende Entfremdung . Lassen wir uns nicht von Algorithmen vorschreiben, wer wir zu sein haben , so Puffs Appell. Das Engagement in Vereinen wie der Feuerwehr, dem Chor oder der Schützenkompanie sei der lebendige Beweis dafür, dass der Mensch noch Herr über seine Zeit und Gemeinschaft ist.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Jahreshauptversammlung im Hotel Moar am Latemar<BR \/><BR \/>Im Anschluss an das offizielle Gedenken lud die Schützenkompanie zur Versammlung in das Hotel Moar am Latemar. Hauptmann Lukas Pfeifer blickte auf ein ereignisreiches Tätigkeitsjahr zurück und gab eine Vorschau auf die kommenden Vorhaben. Den feierlichen Rahmen nutzte die Kompanie zudem für die Ehrung verdienter Mitglieder sowie die Prämierung der fleißigsten Schützen. Der Tag endete mit einem gemeinsamen Mittagessen und einem starken Bekenntnis zum Zusammenhalt in der Heimat