Andreas Seppi: Erste Impfung in New York, zweite Impfung in Auer

Der 37-jährige Tennisspieler Andreas Seppi zeigte beim diesjährigen US Open Turnier eine großartige Leistung. Aber auch abseits des Turniers setzte Seppi ein wichtiges Zeichen. In New York holte er sich nämlich seine erste Coronaschutzimpfung.Als Spitzensportler weiß Seppi wie wichtig die Impfung ist. Dies möchte er besonders der jüngeren Generation signalisieren. „Je mehr Leute sich impfen lassen, umso schneller kehren wir zur Normalität zurück und umso schneller ist die Pandemie vorbei. Ich reise sehr viel, deshalb habe ich durch die Impfung sicherlich weniger Probleme und bin außerdem besser geschützt.“Derzeit sind vor allem junge, gesunde und sportliche Menschen von einer Infektion mit der Delta-Variante betroffen. Nach Abschluss des Impfzyklus baut sich jedoch ein effektiver Schutz auf und das Risiko, selbst schwer zu erkranken oder andere zu infizieren wird stark reduziert.Andreas Seppi erhielt am Dienstag im neu eröffneten Impfzentrum in Auer die wichtige Zweitimpfung. Damit hofft er, weiterhin mit vollem Einsatz Tennis spielen und trotz Pandemie mitten im Leben stehen zu können.

stol