Andrian: Bergretter bergen Hund aus Felswand

Die Bergretter wurden am Montagnachmittag zusammen mit ihren Kollgen vom CNSAS Bozen zu einer Tierbergung in der Nähe von Andrian alarmiert.Ein Hund war auf einen Absatz oberhalb einer etwa 10 Meter hohen Felswand gelangt und steckte dort fest. Wie der Vierbeiner in diese missliche Lage geraten war, blieb auch seinen Rettern ein Rätsel.Für die Bergung wurden 2 Bergretter zum Hund abgelassen, konnten diesen beruhigen und schließlich mit einem eigenen Bergegurt für Hunde versehen. Anschließend seilten sich die Bergretter samt dem Hund über die Felswand ab. Im Einsatz stand außerdem die Freiwillige Feuerwehr Andrian.

stol