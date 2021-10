Andrian: Mann fällt in Silo – schwer verletzt

Der Arbeitsunfall hat sich am heutigen Samstag gegen 9 Uhr ereignet. Ein 62-jähriger Mann wollte über eine Leiter in ein Silo absteigen. Plötzlich verrutschte die Leiter und der 62-Jährige stürzte rund 3 Meter in die Tiefe. Der Andrianer hat sich dabei ein Polytrauma zugezogen.Die Freiwilligen Feuerwehren von Andrian und Terlan eilten umgehend vor Ort, um den Mann mittels einer Bergewanne aus dem Silo zu befreien. Das NotarzttDemnach ist eine Person in ein Silo gestürzt und hat dabei laut ersten Informationen ein Polytrauma erlitten. Gegen 9 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die schwer verletzte Person wurde in das Krankenhaus von Bozen gebracht.Im Einsatz standen ein Notarztwagen, ein Rettungstransportwagen, die Freiwillige Feuerwehr Andrian, die Bergrettung sowie die Carabinieri.

