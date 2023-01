3 Einbrecher versuchten gegen 18 Uhr in ein alleinstehendes und umzäuntes Haus in Andrian einzubrechen.Der Hund des Hauses, ein Pitbull, schlug aber Alarm und so wurden die Diebe von den Bewohnern des Hauses überrascht, als die Langfinger über eine Treppe zu einer Terrasse hochgingen.Die Unbekannten suchten das Weite, die Carabinieri ermitteln.