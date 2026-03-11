Auf Anordnung des Quästors, Giuseppe Ferrari, wurde am gestrigen Dienstag eine Unterkunft in der Gemeinde Andrian zwangsgeräumt, die laut Aussendung der Quästur illegal besetzt worden war.<BR \/><BR \/>Die Staatspolizei führte die Räumung durch, unterstützt von einer mobilen Einheit aus Padua sowie von den Carabinieri und der Finanzpolizei. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Zwangsräumung lief ohne weitere Zwischenfälle ab – am Ende des Einsatzes konnte die Immobilie wieder vollständig an die Eigentümer übergeben werden.<h3>\r\nDrogenfund und eine Ausweisung<\/h3>Insgesamt sechs Bewohner ausländischer Herkunft, die die Unterkunft unrechtmäßig besetzten, wurden aus dem Gebäude entfernt. Darunter eine Person ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung, die ausgewiesen wurde. <BR \/><BR \/>Während der Räumung stellten die Beamten auch eine kleinere Menge an Drogen sicher, die beschlagnahmt wurde. In diesem Zusammenhang wurde gegen zwei Personen eine Verwaltungsstrafen verhängt.