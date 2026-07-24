Auf die Spur der Anlage kamen die Beamten während einer Kontrolle des Waldgebiets. Obwohl die Hütte verlassen wirkte, fiel den Ermittlern auf, dass sie mit zwei neuen Vorhängeschlössern gesichert war. <BR \/><BR \/>Zudem drang aus dem Inneren ein dauerhaftes Betriebsgeräusch. Weitere Nachforschungen führten zu einem teilweise unterirdisch verlegten Stromkabel, das zu einem nahen gelegenen Wohnhaus verlief. Dort wohnt der Tatverdächtige.<h3>\r\nSieben Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien und 300 Gramm Marihuanablätter<\/h3>Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Ermittler auf eine vollständig ausgestattete Indoor-Plantage. Die Anlage verfügte unter anderem über LED-Lampen, ein Belüftungs- und Heizsystem sowie Geräte zur Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Auch eine automatische Bewässerungs- und Düngungsanlage war installiert.<BR \/><BR \/>Sichergestellt wurden sieben Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sowie rund 300 Gramm Marihuanablätter. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten die gesamte technische Ausstattung der Plantage.<BR \/><BR \/>Der beschuldigte junge Mann ist bisher nicht vorbestraft. Die Ermittlungen dauern an. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.