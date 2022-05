Anführer der Terrormiliz IS in Istanbul festgenommen

Dies berichtet das türkische Portal Oda TV, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt. Demnach sei Präsident Recep Tayyip Erdogan informiert worden und plane, die Verhaftung in den kommenden Tagen offiziell bekannt zu geben.Ein türkischer Beamter, der seine Identität nicht öffentlich preisgeben wollte, bestätigte diese Nachricht gegenüber Bloomberg. Nach Angaben von Oda TV wurde Abu Al-Hasan al-Qurashi, der neue Anführer der Terrormiliz IS, bei einer Razzia von Antiterroreinheiten gefangen genommen, ohne dass ein Schuss fiel. Sein Vorgänger war im Februar von den USA in Syrien getötet worden.