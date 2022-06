Angeblich bis zu 100 Verletzte bei Zugunglück in der Slowakei

Beim Zusammenstoß eines Personenzuges mit einer Lokomotive sind in der Slowakei viele Menschen verletzt worden. Der Fernsehsender TV Markiza schätzte die Zahl der Verletzten am Freitagabend auf bis zu 100. Das Verkehrsministerium in Bratislava und die staatliche Eisenbahngesellschaft bestätigten der Nachrichtenagentur TASR den Unfall, wollten aber zunächst noch keine Angaben zur Zahl von Verletzten oder Toten machen.