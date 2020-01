Angehörige besuchen Unfallstelle in Luttach

Abgeschirmt von der Polizei hielt sich die Gruppe zunächst in dem Hotel auf, in dem die jungen Skiurlauber untergebracht waren.





Anschließend hielten die Angehörigen kurz an den am Straßenrand stehenden Grablichtern inne.Die 6 Todesopfer des Unfalls befanden sich im Krankenhaus in Bruneck, etwa 20 Kilometer von Luttach entfernt.Bei den Toten handelt es sich wie berichtet um Felicitas Rita Vetter, Katarina Majic, Rita Bennecke, Julius Valentin Uhlig, Julian Vlam und Philip Schulze.

