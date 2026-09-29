„Ich trete zurück, um konsequent zu bleiben“, sagt der Trudner Bürgermeister Michael Epp. Er bleibe aber SVP-Mitglied und schließe einen Wechsel zur Süd-Tiroler Freiheit aus, betont der ehemalige Schützenkommandant, der als SVP-Kandidat für die Landtagswahl 2028 gehandelt wird.<BR \/><BR \/><BR \/>Während sich Landeshauptmann Kompatscher und SVP-Obmann Steger bemühen, die Wogen im Unterland zu glätten, hat einer seine Entscheidung schon getroffen. Es zeichne sich ab, dass die SVP für die Wahlreform stimmen werde. „Beschlossen wurde im Unterland Mitte August aber, dass wir geschlossen das Feld räumen, wenn die SVP in Rom nicht gegen das Gesetz stimmt, falls es ihr nicht gelingt, den Status quo mit dem bisherigen Senatswahlkreis Bozen\/Unterland zu verteidigen“, so Epp. Letzteres sei nicht gelungen. <BR \/><BR \/>Man habe zwar die Teilung des Unterlandes verhindert, doch das reiche nicht. „Somit trete ich zurück. Jeder kann dann selbst entscheiden, wer konsequent ist. Ich oder die anderen, die bleiben“, meint Epp. Zumal Alessandro Urzì den neuen Wahlkreis Bozen\/Leifers super findet, könne er aus Sicht der SVP aber wohl kaum so super sein, meint Epp. Aus Protest gegen die Neueinteilung des Senatswahlkreises hatte er bereits im August den Vorsitz des Forums Heimat in der SVP niedergelegt.<h3>\r\nEpp rechnet damit, nicht allein zu bleiben<\/h3> Epp rechnet damit, mit seinem Rücktritt aus dem SVP-Bezirksausschuss allein zu bleiben. Er gilt als einer, der Klartext spricht. „Bis vor Kurzem haben mich viele im Bezirk ermutigt, dies auch zu tun“, so Epp. Inzwischen aber erhalte er kaum mehr Anrufe aus den eigenen Reihen. Für Epp ein klares Zeichen dafür, dass man die anderen „längst weich geklopft habe.“ <BR \/><BR \/>Der Trudner Bürgermeister wird im Unterland als möglicher Kandidat für die Landtagswahl 2028 gehandelt. Als langjähriger Kommandant der Trudner Schützen ist er im volkstumspolitischen Lager ziemlich bekannt. Gerade dort hat die SVP eine offene Flanke, die es bei der Landtagswahl 2028 abzudecken gilt, um nicht noch mehr Stimmen an den derzeit größten Herausforderer, Süd-Tiroler Freiheit, zu verlieren.<BR \/><BR \/>„Die Landtagswahl ist für mich kein Thema“, versucht Epp, den Ball flach zu halten. Einen Wechsel zur Süd-Tiroler Freiheit schließt er aus. Der Bewegung unter Eva Klotz habe er einiges abgewinnen können. Mit der Linie der Süd-Tiroler Freiheit unter Sven Knoll könne er sich aber nicht identifizieren. Die Ausländer seien nicht an allem schuld. „Ich bleibe SVP-Mitglied und stehe weiter zu den Grundsätzen der SVP.“ SVP-Obmann Dieter Steger bedauert den Schritt. Man werde sich bemühen, Michael Epp weiter einzubinden.