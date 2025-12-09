<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hoelzerne-flaschenpost-oder-wie-die-falser-alm-an-der-adria-landet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Damals erzählte sie uns, wie es zu dem ungewöhnlichen Fund kam.<\/a> „Ich fischte das Stück Holz aus dem Wasser und las ,Falser Alm Nr. 4„ und begann im Internet zu recherchieren. So habe ich verstanden, dass der Wegweiser aus schönen Bergen kommt und dass wohl die Etsch diese Flaschenpost zum Meer gebracht hat.“<BR \/><BR \/>Angelica Ricchi spazierte mit ihrer Mutter den Strand entlang, als ihre Mutter auf das Stück Treibholz aufmerksam geworden sei. „Es trieb noch im Wasser und, neugierig wie ich bin, bin ich hinein und hab es herausgefischt“, erzählt die junge Frau.<h3>\r\n„Eine besondere Emotion“<\/h3>Sie habe gleich gemerkt, dass es nicht ein gewöhnliches Stück Holz war. „Im Internet habe ich nach dem Namen gesucht und bin schließlich in euren schönen Bergen gelandet. Ich habe sogar auch gelesen, dass es Ende Juli dort Unwetter gegeben hat. Es war schon eine besondere Emotion diesen Wegweiser zu finden“, sagt Angelica Ricchi. Das Stück Wegweiser habe sie mit sich nach Hause genommen. „Und ich habe mir vorgenommen, die Hütte zu besuchen.“<BR \/><BR \/>Am vergangenen Sonntag ist sie zwar nicht auf die Hütte, aber nach Meran gekommen. „Ich wollte mir ein wenig ein Bild machen, von woher das Holzschild gekommen ist. Die Straßenschilder ins Passeier hab’ ich auch gesehen. Eigentlich wollte ich es im Rucksack mitnehmen, aber es ist zu unförmig um es hier herumzutragen“, erzählt sie. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247886_image" \/><\/div>