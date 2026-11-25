„Wir wollen, dass die Menschen in Südtirol von ihrer Arbeit leben können, sich auf Verträge verlassen können, die ihnen Beschäftigungssicherheit bieten, und gesund und wohlbehalten von der Arbeit nach Hause kommen“: So die neue Generalsekretärin des AGB\/CGIL, Angelika Hofer, in ihrer Rede auf der Generalversammlung die heute in Bozen stattfand. <BR \/><BR \/>Zu den Forderungen von Hofer, die bereits Generalsekretärin der Fachgewerkschaft für den öffentlichen Dienst war und seit 2023 Mitglied des Landessekretariats ist, gehören öffentliche Dienstleistungen, „auf die sich alle verlassen können“, sowie „eine Provinz, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben, unabhängig von Sprache, Herkunft oder Einkommen“.<h3>\r\nKlare Ansagen der neuen Generalsekretärin<\/h3>Die Wahl der neuen Generalsekretärin des Gewerkschaftsbundes ein Jahr vor dem nächsten Kongress wurde notwendig, da Cristina Masera, seit 2018 Generalsekretärin, die in der Satzung vorgesehene Amtszeitbegrenzung von acht Jahren erreicht hatte. In Anwesenheit des nationalen Organisationssekretärs Pino Gesmundo wählte die Generalversammlung Hofer daher zur neuen Generalsekretärin, auch unter Berücksichtigung des in der Satzung des AGB\/CGIL vorgesehenen ethnischen Wechsels.<BR \/><BR \/>Zu den von Hofer angesprochenen Themen gehörten zahlreiche kritischen Punkte auf lokaler Ebene: „Was nützt eine Lohnerhöhung, wenn die nächste Mieterhöhung sie wieder auffrisst? Wie soll man sein Leben planen, wenn der Vertrag in wenigen Monaten ausläuft? Und wie soll man gute Arbeit leisten, wenn in den Krankenhausabteilungen, in den Schulen oder in Unternehmen ständig Personal fehlt?“, fragte sie in ihrer Rede.<BR \/><BR \/>„Wir müssen weiterhin Lohnerhöhungen aushandeln, prekäre Arbeitsverhältnisse bekämpfen und uns für sichere Arbeitsbedingungen einsetzen. Ebenso müssen wir uns in der Landespolitik Gehör verschaffen, wenn es um bezahlbaren Wohnraum, das öffentliche Gesundheitswesen, die Pflege oder die Vergabe öffentlicher Aufträge geht“, bekräftigte die neue Generalekretärin, die sich bereit erklärte, „die Verfassung und die Demokratie gegen jeden Versuch des Autoritarismus zu verteidigen, aber gleichzeitig auch die Autonomie unserer Provinz zu verteidigen“.<h3>\r\nKompetenz, Engagement und Begeisterung<\/h3>Für Hofer zeigt sich Solidarität gerade dann, wenn die Interessen auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen: „Es gibt Menschen, die am selben Ort Seite an Seite arbeiten, obwohl sie bei verschiedenen Unternehmen beschäftigt sind. Deshalb müssen wir uns auch für die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen einsetzen, die bei einem Subunternehmer oder einer Leiharbeitsagentur beschäftigt sind.“<BR \/><BR \/>Die Versammlung wählte zudem das neue Landessekretariat, dem neben den bisherigen Mitgliedern Josef Lazzari und Angelika Hofer nun auch Silvia Grinzato beitritt, ehemalige Sekretärin der Flai\/Gll (Landwirtschaftssektor) und Koordinatorin von Nidil\/Nab (atypische Beschäftigungsverhältnisse).<BR \/><BR \/>Zufrieden zeigte sich die scheidende Generalsekretärin Cristina Masera: „Die Generalversammlung teilte meine Ansicht, dass eine Sekretärin und ein Sekretariat mit Kompetenz, Engagement und Begeisterung eine auch aus gewerkschaftlicher Sicht so komplexe historische Phase bewältigen können. Ich habe das Gefühl, die Zukunft der Organisation in guten Händen hinterlassen zu haben.“