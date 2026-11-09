Die BBT SE hat unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Die betroffene Datenquelle wurde vom Netzwerk getrennt und isoliert, die IT-Sicherheitsprotokolle aktiviert und externe Cyber-Security-Experten mit einer forensischen Analyse beauftragt, heißt es in einer Aussendung.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hackerangriff-auf-brennerbasistunnel-daten-im-darknet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr zum Cyberangriff auf die BBT-Gesellschaft<\/a><\/b><BR \/><BR \/>„Die Experten überwachen auch, ob entwendete Daten im Internet veröffentlicht werden. Bis zum Zeitpunkt dieser Aussendung wurden keine Veröffentlichungen festgestellt.“<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="891819" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>„Jeglicher Versuch von Seiten der Hacker mit der BBT SE in Kontakt zu treten wurde - und wird auch künftig - den zuständigen Ermittlungsbehörden gemeldet“, heißt es weiter. Medienberichten zufolge sollen die Hacker Lösegeld gefordert haben. Wie hoch die Forderungen waren, ist unklar. <h3>\r\nKeine Auswirkungen auf Bau und Sicherheit<\/h3>Der Cyberangriff betreffe ausschließlich den Server für den externen Datenaustausch. „Die internen IT-Systeme der BBT SE sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen. Es gibt keine Auswirkungen auf die operativen Tätigkeiten der BBT SE oder den Baubetrieb“, heißt es weiter. „Der Baubetrieb läuft uneingeschränkt weiter. Die Sicherheit des laufenden Baubetriebs ist und war nie beeinträchtigt, ebenso wenig ist die Sicherheit des späteren Eisenbahnbetriebs gefährdet.“<h3>\r\nBetroffene Daten<\/h3>Bei den Daten der BBT SE handle es sich um technische und verwaltungstechnische Unterlagen, die größtenteils bereits öffentlich zugänglich waren, darunter beispielsweise Unterlagen zu Ausschreibungen und Vermessungsdaten. „Die betreffenden italienischen Auftragnehmer wurden informiert. Österreichische Auftragnehmer sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen.“<BR \/><BR \/>Über Umfang und Art der Daten der Auftragnehmer kann die BBT SE derzeit keine näheren Angaben machen. Dies sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.<h3>\r\nBehörden informiert – Ermittlungen laufen<\/h3>Die BBT SE hat die zuständigen italienischen Behörden, darunter die Agentur für Nationale Cybersicherheit – CSIRT Italia, Post- und Cybersicherheitspolizei, sowie die Datenschutzbehörde, informiert und die erforderlichen rechtlichen Schritte eingeleitet. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen.<BR \/><BR \/>Die BBT SE arbeitet gemeinsam mit den hinzugezogenen Spezialisten und den zuständigen Behörden an der weiteren Aufklärung des Vorfalls und setzt alle erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit.