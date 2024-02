Dramatische Stunden erlebten am Mittwoch Robert Auer und seine Tochter. Sie bangten um die Ehefrau bzw. Mutter: Waltraud Kranebitter Auer (61) war am späten Dienstagabend in einer Blutlache in ihrem Keller in der Cavourstraße aufgefunden worden. Hier schildert ihr Ehemann Robert Auer den Schrecken, den die Familie erlebt.