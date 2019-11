Anhaltende Niederschläge: 100 Einsätze am Vormittag

Die anhaltenden starken Niederschläge führen im ganzen Land zu erheblichen Problemen. Die Einsatzkräfte arbeiten im ganzen Land auf Hochtouren.





#EINSATZINFO: 15.11.19 - Leider führen die anhaltenden starken Niederschläge zu weiteren zahlreichen Einsätzen für die... Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Venerdì 15 novembre 2019

Alleine am Freitagvormittag mussten die Freiwilligen Feuerwehren in ganz Südtirol rund 100 Mal ausrücken. Verkehrsunfälle, umgestürzte Bäume, Wasserschäden, Steinschläge, Muren und verlegte Straßen forderten die Einsatzkräfte.Schwere Unfälle oder gar schlimmere Verletzungen gab es glücklicherweise bis dato nicht.Laut Prognosen sollen die Niederschläge weiter andauern. In Südtirol wurde landesweit der Zivilschutzstatus Bravo (Voralarm) ausgerufen.

am