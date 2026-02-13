Die 43-jährige Mutter, Manuela A. aus Bordighera, befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Sie wurde in der Frauenabteilung des Gefängnisses im genuesischen Stadtteil Pontedecimo vernommen, wo sie derzeit inhaftiert ist. Sie hatte die Nacht vor dem Tod des Kindes im Haus des Mannes verbracht.<BR \/><BR \/>In der rund 45-minütigen Anhörung berichtete die Verdächtigte, dass das Kind vor seinem Tod eine Treppe hinuntergestürzt sei. Sie habe das Mädchen nicht in die Notaufnahme gebracht, weil es lebhaft gewesen sei und ähnliche Stürze bereits vorgekommen seien.<BR \/><BR \/>Den Ermittlern zufolge erklärte die Mutter außerdem, sie sei am Samstagabend mit ihren drei Töchtern - neben der Zweijährigen auch zwei weitere Mädchen im Alter von zehn und neun Jahren - in das Hinterland von Imperia zu einem Freund gefahren.<BR \/><BR \/>Weiter räumte sie ein, dass das Kind Atemprobleme gezeigt habe. Sie habe diese jedoch, da Schleim aus der Nase austrat, für eine Erkältung gehalten. Dem Ermittlungsrichter versicherte sie zudem, dem Kind mindestens dreimal eine Inhalation verabreicht zu haben.<BR \/><BR \/>Am frühen Montagmorgen sei sie nach Bordighera zurückgekehrt. Sie habe das Mädchen in sein Bett gelegt, während sie die beiden älteren Töchter für die Schule vorbereitete. Als sie das Kind später auf den Arm genommen habe, habe sie eine Veränderung der Hautfarbe bemerkt und daraufhin den Rettungsdienst alarmiert.<BR \/><BR \/>„Die Mandantin hat bekräftigt, ihre Kinder niemals geschlagen zu haben“, sagte Anwalt Di Giovanni. Die Obduktion soll am kommenden Montag in Sanremo stattfinden. Erst danach dürfte klarer sein, was genau geschehen ist und ob die festgestellten Verletzungen durch Gewalteinwirkung entstanden sind oder - wie von der Mutter bei der Vernehmung angegeben - durch den Sturz auf einer Treppe.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun auch gegen den Lebensgefährten der inhaftierten Mutter. Die Staatsanwaltschaft von Imperia wirft dem 42-jährigen Mann aus der Kleinstadt Perinaldo Körperverletzung mit Todesfolge vor. Seine Wohnung wurde von den Carabinieri beschlagnahmt.