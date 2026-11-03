<BR \/>Dem 51-jährigen wurde vorgeworfen, dass er sich im Jahr 2025 einen 19-Jährigen im Ruheraum eines islamischen Kulturzentrums unsittlich genähert habe. Laut Anklagesatz habe der Mann den 19-Jährigen auf die Wange geküsst, dessen Hand auf seinen Intimbereich gelegt und dort festgehalten. Auch habe er ihm eindeutige Angebote gemacht. Abgelassen habe der Angeklagte von dem 19-Jährigen erst, als eine weitere Person den Raum betrat.<BR \/><BR \/>Infolge der Anzeige des 19-Jährigen erhob die Bozner Staatsanwaltschaft Anklage wegen sexueller Gewalt. Ein erster Vergleichsversuch, den Verteidiger Marco Dall'Aglio heuer im Jänner unterbreitet hatte, war noch geplatzt, da U-Richterin Elsa Vesco das angebotene Strafmaß von eineinhalb Jahren Haft als nicht angemessen eingestuft hatte. <BR \/><BR \/>Nun hat Vorverhandlungsrichter Emilio Schönsberg für den 51-Jährigen einen Vergleich über ein Jahr und 10 Monate Haft abgesegnet. Der Richter verfügte auch, dass der Mann Anti-Gewalt-Programm absolvieren muss. Dem 51-Jährigen wurden die allgemein mildernden Umstände zugestanden, seine Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Dem Geschädigten hat der 51-Jährige inzwischen 6.000 Euro Schadenersatz geleistet.