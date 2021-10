Anmeldungszeit für Diözesanwallfahrt beginnt

Die Eröffnung der diözesanen Phase der Bischofssynode wird in allen Diözesen weltweit am 17. Oktober gefeiert.Die Bischofssynode 2021 bis 2023 ist ein gemeinsamer Prozess des Zuhörens und Unterscheidens der katholischen Kirche, an dem alle Diözesen weltweit beteiligt sind. Die Diözese Bozen-Brixen geht diesen Weg vor dem Hintergrund der Erfahrungen und Beschlüsse der Diözesansynode 2013 bis 2015, in der viele wichtige Themen für das Leben der Kirche diskutiert und Beschlüsse gefasst.„Jetzt geht es – im Unterschied zur Diözesansynode – nicht um einzelne inhaltliche Themen, sondern um die Frage, wie wir gemeinsam Kirche sein wollen, um unserer Sendung treu zu sein. Das Schlüsselwort in diesem Prozess ist das „Zuhören„“, erklärt Reinhard Demetz, Leiter des Seelsorgeamtes der Diözese Bozen-Brixen und Diözesanbeauftragter für die Bischofssynode.Den Auftakt der diözesanen Phase der Bischofssynode bildet am 17. Oktober die Diözesanwallfahrt nach Brixen. Zur Wallfahrt werden Busse aus den verschiedenen Teilen der Diözese nach Brixen organisiert. Unabhängig davon, ob bei der Diözesanwallfahrt der von der Diözese organisierte Bus, öffentliche Verkehrsmittel oder das Privatfahrzeug benützt werden, ist eine Einschreibung erforderlich.Aufgrund der Corona-Situation ist eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen vorgesehen. Interessierte müssen sich deshalb anmelden, unabhängig davon, ob sie mit dem Bus oder auf anderen Wegen nach Brixen kommen. Diese Anmeldung ist im Seelsorgeamt via Mail () oder telefonisch unter 0471/306210 möglich.

