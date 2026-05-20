<b>Frau Filippi, woher Ihre Leidenschaft fürs Ballett?<\/b><BR \/>Irmtraud Filippi: Als Kind – wir hatten daheim noch keinen Fernseher – habe ich bei meiner Nachbarin einen Schwarzweißfilm über Pariser Schülerinnen an der Oper gesehen und war total fasziniert. Spitzenschuhe hat mir später eine Nachbarin geschenkt, die eine erwachsene Tochter hatte. Die waren mir zwar zu groß, aber wir hatten nicht das Geld. Mein Vater starb, als ich neun war und meine Mutter musste mich und meinen Bruder durchbringen. In der Mittelschule war dann Julia Unterberger mit mir in der Klasse, die die Torggler Ballettschule besuchte. So hab ich sie begleitet, mich in eine Ecke gesetzt und mir alles genau abgeschaut. Und einmal sagte Julia, komm mit, wir holen eine Freundin ab, die eine andere Ballettschule besucht und nicht so teuer sei – geleitet von Grete Heimburg-Kebat. So habe ich mir in der 1. Oberschule zum Geburtstag von meiner Mutter 5.000 Lire im Monat gewünscht, um diese Ballettschule besuchen zu können. Ich habe also ziemlich spät mit dem Ballett angefangen, normalerweise beginnt man als Kind.<BR \/><BR \/><b>Besondere Erlebnisse?<\/b><BR \/>Filippi: Meine erste Lehrerin war Pia Saltern und als sie mich anfangs im Tanzsaal sah, fragte sie: Wo hast du schon getanzt? Und ich sagte: Nirgendwo. War aber in mir drin ganz stolz. Tänzerin würde ich keine werden, dafür war ich viel zu spät dran, das wusste ich. Aber ich habe mich überall beworben, bin allein nach Rom und habe vor der RAI-Jury getanzt, habe aber gemerkt: Ich bin der Provinzdepp. Denn die anderen konnten die ,Haxn‘ dreimal um den Kopf wickeln. Ein Erlebnis war es trotzdem. <BR \/><BR \/><b>Wenn schon nicht Tänzerin dann Ballettlehrerin?<\/b><BR \/>Filippi: Ich wollte immer etwas mit Kindern machen und als Ballettlehrerin unterrichten. Den Weg dazu wies mir ein Tänzer der Mailänder Scala, der in Meran beim Militär war und abends bei uns trainieren wollte. Wir Mädchen haben ihn gefragt, ob wir mitmachen können. Das war natürlich sehr aufregend für uns. Er hat mir gesagt, dass es in Reggio Emilia eine halbstaatliche Schule gibt. Zu der Zeit habe ich schon als Sekretärin gearbeitet. Als es nach meinem Vortanzen in Reggio Emilia geheißen hat: Nächste Woche kannst du anfangen, bin ich heim und habe gekündigt. Meine zweijährige Ausbildung dort habe ich mit meinen Ersparnissen bezahlt. Zwischendurch habe ich auch geputzt und babygesittet.<BR \/><BR \/><b>Hat Ihre Mutter nie gemeint, Sie sollten etwas „Anständiges“ lernen?<\/b><BR \/>Filippi: Nein, sie hat mich immer unterstützt.<BR \/><BR \/><b>1986 starten Sie als Ballettlehrerin sowie künstlerische und organisatorische Leiterin der Ballettschule Arabesque. Wie viele kleine und große Meraner haben bei Ihnen Tanzen gelernt?<\/b><BR \/>Filippi: Das kann ich so nicht sagen. Pro Jahr habe ich rund 170 fixe Schüler von vier bis 70 Jahren – klassisches Ballett, Modern Jazz oder zeitgenössischer Tanz.<BR \/><BR \/><b>Bekannte Namen, die bei Ihnen gelernt haben?<\/b><BR \/>Filippi: Als Kind Bürgermeisterin Katharina Zeller. Simone Willeit, die nun ein Tanzbüro in Berlin leitet, Irene Cannata, Erwin Windegger vor seiner Aufnahmeprüfung für die Musicalschule in Wien, Sabrina Borzaga, die selbst eine Ballettschule leitet, Jasmine Holzner oder Chiara Dalla Torre.<BR \/><BR \/><b>Gibt es Menschen, die zwei linke Beine haben?<\/b><BR \/>Filippi: Ich würden niemanden wegschicken, weil jemand nicht begabt ist. Kinder gehen von alleine, wenn es ihnen nicht gefällt. Und bevor ein Kind „Letzes hat“ und ich mit dem Kind, dann sage ich es den Eltern. Ich muss aber auch sagen: Mit Musik bringen wir Kinder zur Einhaltung von Regeln, zu Disziplin und Erziehung, an der es mitunter hapert.<BR \/><BR \/><b>Ein Musikstück, das Sie komplett mitreißt?<\/b><BR \/>Filippi: Boléro von Ravel. Als ich elf war, hat mich die Freundin meiner Mutter in die Arena von Verona mitgenommen. Diese Steigerung des Rhythmus, diese Vibration, unglaublich schön. Ich wollte immer wieder eine Choreografie zu diesem Stück machen, aber letztlich ist es für mich unantastbar.