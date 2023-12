Bruneck: Annäherungsverbot missachtet – Ex-Partner in flagranti festgenommen

Die Ex-Partnerin selbst hatte die Carabinieri alarmiert, als sie ihren Ex-Freund wahrnahm. Diese rückten sofort aus und nahmen ihn fest.Der 29-Jährige hatte in den vergangenen Jahren aggressive Verhaltensweisen an den Tag gelegt, darunter Bedrohungen, Beleidigungen, körperliche Gewalt und ständige Demütigungen gegenüber seiner ehemaligen Lebensgefährtin, die sich schließlich entschlossen hatte, dies bei den Carabinieri anzuzeigen.Aufgrund der Ermittlungen der Carabinieri hatte das Gericht von Bozen ein Annäherungsverbot gegen den kosovarischen Staatsbürger erlassen. Trotzdem hatte der Mann in den vergangenen Monaten versucht, sich seiner Frau wieder zu nähern, indem er versuchte, in die Wohnung zurückzukehren, aus der er verbannt worden war.