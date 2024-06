 Vom Ex erdrosselt: Anna Sviridenko (40) war in Bozen als Ärztin tätig

Wie berichtet, hat der 48-jährige Ingenieur Andrea Paltrinieri in Modena seine Ehefrau Anna Sviridenko (40) mit einem Gürtel erdrosselt und ihre Leiche anschließend zur Carabinieri-Kaserne gebracht. Wie jetzt bekannt wurde, war Anna Sviridenko Medizinerin und als Radiologin für einige Zeit auch in Bozen tätig. Der Schock über diesen Frauenmord – es ist der 26. in diesem Jahr in Italien – sitzt tief.