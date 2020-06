Annexionspläne: UN-Menschenrechtschefin warnt Israel

„Die Schockwelle der Annexion wird über Jahrzehnte zu spüren sein – und wäre für Israel wie für die Palästinenser extrem schädlich“, sagte Bachelet am Montag in Genf.Bei einer Umsetzung des Nahost-Plans der USA würden voraussichtlich die Rechte der Palästinenser stark eingeschränkt. „Annexion ist illegal. Punkt“, so Bachelet. Die israelische Regierung könnte auf Grundlage eines Nahost-Plans von US-Präsident Donald Trump bis zu 30 Prozent des Westjordanlands annektieren. Erste Schritte dazu könnte sie am Mittwoch einleiten.

apa