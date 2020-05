Anruf von 065510? Ihre Chance auf kostenlosen Corona-Test!

Es handelt sich um ein Projekt des Gesundheitsministeriums in Zusammenarbeit mit dem nationalen Institut für Statistik und dem Roten Kreuz. Die über 4000 Teilnehmer in Südtirol werden von Mitarbeitern des Roten Kreuzes kontaktiert und zum Test eingeladen. Die Teilnahme ist freiwillig. Der Appell der Verantwortlichen: „Falls Sie einen Anruf von 065510 erhalten, legen Sie nicht auf – es handelt sich um keine Telefonverkäufe, sondern um eine einmalige Gelegenheit des Gesundheitsministeriums, mehr zur eigenen Gesundheit zu erfahren!“Die nach allen Altersgruppen, geographischem Gebiet, Geschlecht und Wirtschaftszweigen ausgewählten Personen werden telefonisch von einem Mitarbeiter des Roten Kreuzes kontaktiert. Dieser erklärt kurz die Ziele des Projektes und bittet um Teilnahme. Anschließend wird ein Termin an einem vorgegebenen Standort vereinbart. Sollte es der Person nicht möglich sein, den vereinbarten Treffpunkt zu erreichen, kann auch ein Termin zuhause vereinbart werden.Landesrat Thomas Widmann und Generaldirektor Florian Zerzer legen die – freiwillige - Teilnahme den Kontaktierten wärmstens ans Herz: „Zum einen erhalten die Getesteten für sich selbst eine wesentliche Information, nämlich, ob sie bereits in Kontakt mit Coronaviren gekommen sind. Zum anderen appellieren wir an die gesellschaftliche Verantwortung und Solidarität: Die Ergebnisse werden benötigt, um die weitere Vorgangsweise auf staatlicher und lokaler Ebene zu planen und um die Eindämmungsmaßnahmen gegebenenfalls anzupassen – wer also daran teilnimmt, arbeitet aktiv an der Eindämmung des Virus mit!“Die absolut seriöse Testung durch einen hochwertigen Bluttest wird den Anrufern kostenlos angeboten, es werden alle notwendigen Informationen gegeben und es handelt sich um keinen kommerziellen Anbieter.

stol